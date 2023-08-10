Более 70 человек обратились за медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Медицинская помощь после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде потребовалась 71 человеку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

Отмечается, что на лечении остаются 14 человек, трое из них в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Также одна женщина скончалась, еще двоих пациентов перевели на лечение в федеральные клиники.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова, в результате инцидента пострадали 60 человек, восемь пропали без вести. При этом под завалами погибшие найдены не были.

В МЧС РФ, в свою очередь, сообщили о 23 госпитализированных, пять из которых находятся в тяжелом состоянии.

При этом в подмосковном главке Следственного комитета заявили, что медицинская помощь потребовалась более чем 60 пострадавшим. Девять человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. В экстренных службах заявили, что взрыв случился из-за нарушения технологического процесса.

СМИ писали, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

Эксперты уточнили, что эпицентр взрыва находился в ангаре площадью 900 квадратных метров. В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.

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