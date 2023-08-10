Директора компании "Пиро-Росс" задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Директора компании "Пиро-Росс" задержали в качестве подозреваемого по делу о пожаре на складе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

"Проведены обыски в фирме "Пиро-Росс", на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", – говорится в уведомлении.

Кроме того, правоохранители опросили 34 свидетеля и произвели семь выемок. Следствие планирует дать оценку законности нахождения пиротехники на складе предприятия.

Назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

Следователи уточнили, что к настоящему моменту число пострадавших в результате взрыва перевалило за 60 человек. Кроме того, девять человек числятся пропавшими без вести.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 247 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Накануне произошел взрыв в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС). Известно об одном погибшем в результате происшествия. Кроме того, наутро 10 августа сообщалось о 55 пострадавших, госпитализация понадобилась 23 людям, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии. Еще 31 пострадавшего осмотрели амбулаторно.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы. В работах задействованы 64 человека.

Компания "Пиро-Росс" арендовала склад с пиротехникой на заводе в Сергиевом Посаде. "Пиро-Росс" производил фейерверки для Минобороны РФ.

Сообщалось, что компания находилась в состоянии банкротства. Общая сумма задолженности в исполнительном производстве составляет почти два миллиона рублей, включая 900 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, более 350 тысяч – по зарплатам и 190 тысяч – по судебным издержкам.

Один из сотрудников "Пиро-Росса" рассказал, что сырье на производстве хранилось "где попало".

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