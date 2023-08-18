Куратор кинофестивалей Алексей Медведев найден мертвым в Подмосковье

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева обнаружили в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Найден мертвым", – говорится в сообщении.

8 августа сообщалось о пропаже Медведева в подмосковных Мытищах. Поисковой отряд "Лиза Алерт" отмечал, что 53-летний мужчина не выходил на связь с 21 июля. Когда Медведева видели в последний раз, он был одет в черную ветровку, светлую футболку и черные брюки. Также при себе у него был рюкзак.

Он известен в кинематографической сфере как организатор крупных кинофестивалей. Медведев был куратором смотров "Послание к человеку" и "Зеркало". Также он неоднократно входил в состав жюри разных международных кинофестивалей.

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