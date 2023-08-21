В Санкт-Петербурге полиция ищет пропавшую двухлетнюю девочку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ищут пропавшую 2-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенок пропал вечером 20 августа ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера. Рост девочки – 96 сантиметров, цвет глаз – серо-голубые, волосы – русые. Одета она была в сиреневую кофту, джинсы, розовую панаму и фиолетовые кроссовки.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, сообщить по телефонам: 112, 573-16-20.

Ранее в Твери была организована проверка по факту исчезновения женщины 1993 года рождения с ребенком 2021 года рождения. Данные об их местонахождении отсутствовали.

Позднее их нашли. По предварительной информации прокуратуры, они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом.