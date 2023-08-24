24 августа, 21:30Происшествия
Пропавшего экс-гитариста группы "Алиса" Шаталина нашли живым в Петербурге
Фото: vk.com/mkvpitere
Одного из основателей рок-группы "Алиса", гитариста и клавишника Андрея Шаталина нашли живым. Об этом рассказали представители отряда "ЛизаАлерт".
"Шаталин найден добровольцами "ЛизаАлерт". Жив. Подробности родственники просили не разглашать", – передает РИА Новости сообщение отряда.
Информация о том, что Шаталин пропал, распространилась 24 августа. Уточнялось, что он ушел из дома 22 августа и не вернулся.
Ранее поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что пропавшего 17 августа 8-летнего мальчика нашли живым в Краснодарском крае. Однако информация о том, где находился ребенок, не уточнялась.
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