Фото: lizaalert.org

В Санкт-Петербурге пропал один из основателей рок-группы "Алиса", гитарист и клавишник Андрей Шаталин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным организации, мужчина вышел из дома 22 августа и до сих пор не вернулся. Ориентировки на Шаталина опубликованы на сайте "ЛизаАлерт".

Андрей Шаталин родился 6 апреля 1960 года в Красноярске. В 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет. Будучи студентом, он познакомился с группой, состоявшей из студентов с разных факультетов.

В 1983 году стал гитаристом в рок-группе "Алиса". Покинул эту группу Шаталин в декабре 2003 года после концертного тура в поддержку альбома "Сейчас позднее, чем ты думаешь".

Ранее поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что пропавшего 17 августа 8-летнего мальчика нашли живым в Краснодарском крае. Однако информации о том, где находился ребенок, не сообщалось.

