Отряд "ЛизаАлерт" нашел живым пропавшего в Москве экс-зампреда правительства Пензы

Фото: асмо.пенза.рф

Отряд "ЛизаАлерт" нашел ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщает РИА Новости.

О том, что он найден, стало известно 14 сентября в 6:42. В организации подчеркнули, что Трохин жив и поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске.

Накануне сообщалось, что в полицию Москвы поступило заявление о пропаже бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина. Мужчина находился в столице по делам, а позже не сел на обратный поезд в Пензу.

К его поискам подключилась волонтерская организация "ЛизаАлерт". В ночное время в городе работал штаб поиска, днем над задачей работали автономные группы.