В полицию заявили о пропаже в Москве экс-зампреда правительства Пензенской области

Фото: официальный портал Правительства Пензенской области

В полицию Москвы поступило заявление о пропаже бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о пропаже бывшего заместителя правительства Пензенской области Василия Трохина, который приехал в Москву по рабочим делам, но на обратный поезд до Пензы не сел", – рассказал собеседник информагентства.

Источник ТАСС уточнил, что Трохина никто не может найти, и к поискам уже присоединились волонтеры.

В настоящий момент Василий Трохин является председателем правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".

Ранее стало известно, что полицейские в Москве оперативно вернули потерявшуюся 12-летнюю девочку родителям. Им удалось найти ребенка спустя 40 минут после получения оперативной информации.