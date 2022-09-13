В полицию заявили о пропаже в Москве экс-зампреда правительства Пензенской области

15:52
Фото: официальный портал Правительства Пензенской области
В полицию Москвы поступило заявление о пропаже бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило сообщение о пропаже бывшего заместителя правительства Пензенской области Василия Трохина, который приехал в Москву по рабочим делам, но на обратный поезд до Пензы не сел", – рассказал собеседник информагентства.
Источник ТАСС уточнил, что Трохина никто не может найти, и к поискам уже присоединились волонтеры.
В настоящий момент Василий Трохин является председателем правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области".
Ранее стало известно, что полицейские в Москве оперативно вернули потерявшуюся 12-летнюю девочку родителям. Им удалось найти ребенка спустя 40 минут после получения оперативной информации.
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