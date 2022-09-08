Директор Костюшкина оценил работу приставов, объявивших Монеточку в розыск

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Работа российских судебных приставов по возбуждению дела против певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, выглядит потрясающей, заявил концертный директор певца Стаса Костюшкина Сергей Комисаров.

"Этим у нас занимаются адвокаты. Деньги она не заплатила. Ну, и, видимо, наши приставы совершенно потрясающе работают. Молодцы", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".

Комисаров добавил, что с Костюшкиным данный вопрос не обсуждался.

Ранее сообщалось, что судебные приставы завели дело в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка, за неуплату штрафа по делу о плагиате.

В апреле Басманный районный суд Москвы постановил взыскать 0,5 миллиона рублей с Монеточки за плагиат песни Стаса Костюшкина. Кроме того, она должна будет компенсировать судебные расходы истца. Также певице впредь запрещено исполнять песню "Мама, я не зигую".

В июле прошлого года бывший солист группы "Чай вдвоем" потребовал от Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат. По словам артиста, девушка без его разрешения использовала аранжировку песни "Женщина, я не танцую".

Костюшкин позвонил Гырдымовой, однако договориться у них не вышло. Последняя утверждает, что песня "Мама, я не зигую" – пародия, а потому доказательств своей правоты предоставлять суду не стала. Однако суд постановил провести музыкальную экспертизу композиции.

