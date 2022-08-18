Певица Монеточка родила первенца

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, впервые стала матерью. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Накануне певица выложила в соцсети фотографию, на которой заметен ее большой живот, с подписью "Мы поехали в роддом". Через несколько часов на странице Монеточки появилось видео с новорожденной дочкой на руках у отца.

Также артистка поблагодарила подписчиков за поздравления и поддержку.

Ранее Басманный суд Москвы постановил взыскать 500 тысяч рублей с Монеточки за плагиат песни Стаса Костюшкина, частично удовлетворив иск бывшего солиста группы "Чай вдвоем". Также ей впредь запрещено исполнять песню "Мама, я не зигую".