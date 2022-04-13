Суд взыскал с Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат песни Костюшкина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Басманный районный суд Москвы постановил взыскать 0,5 миллиона рублей с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) за плагиат песни Стаса Костюшкина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд частично удовлетворил иск Костюшкина к Гырдымовой и постановил взыскать с нее 500 тысяч рублей за нарушение исключительных прав", – сказали в суде.

Кроме того, певица должна будет компенсировать судебные расходы истца. Также ей впредь запрещено исполнять песню "Мама, я не зигую".

В июле прошлого года бывший солист группы "Чай вдвоем" потребовал от Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат. По словам артиста, девушка без его разрешения использовала аранжировку песни "Девушка, я не танцую".

Костюшкин позвонил Гырдымовой, однако договориться у них не вышло. Последняя утверждает, что песня "Мама, я не зигую" – пародия, а потому доказательств своей правоты предоставлять суду не стала. Суд, однако, постановил провести музыкальную экспертизу композиции.

