Блогер подала в суд на Харламова за использование ее фото в Comedy Club

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Блогер Анна Полякова подала в суд на Гарика Харламова, Comedy Club и телеканал ТНТ за использовании ее фото в программе, рассказали РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
Блогер считает, что публикация ее фото без согласия нарушает права и законные интересы. Она обратилась к суду с просьбой обязать ответчиков удалить снимок, публично извиниться и взыскать компенсацию морального вреда за вторжение в частную жизнь в размере одного миллиона рублей.
Суд рассмотрит иск Поляковой 14 февраля.
Ранее норвежский фотограф Стиг Хавард Дирдал обратил внимание на схожесть постера фильма "Елки-8" и своей работы, сделанной в 2015 году. Он отметил, что авторы постера даже не стали менять цвет елочных украшений. Однако Дирдал заявил, что польщен кражей его работы.
Позже в кинокомпании Bazelevs заявили, что постер к восьмой части фильма "Елки" является флешмобом. При этом создатели картины принесли извинения автору снимка и выразили желание обсудить компенсацию за инцидент.
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