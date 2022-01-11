Норвежский фотограф обвинил создателей фильма "Елки-8" в плагиате постера

Фото: facebook.com/stig.dirdal

Норвежский фотограф Стиг Хавард Дирдал обратил внимание на схожесть постера фильма "Елки-8" и своей работы, сделанной в 2015 году. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что авторы постера даже не стали менять цвет елочных украшений. Однако Дирдал заявил, что польщен кражей его работы, добавив, что не сможет предпринять никаких действий, так как закон об авторским праве нарушен не в Норвегии.

Создатели "Елок-8" пока никак не прокомментировали ситуацию.

Картина вышла на экраны в декабре 2021 года и стала самой длинной отечественной кинофраншизой, которая уже много лет пользуется популярностью у зрителей. В этот раз съемки проходили в Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, Саранске, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге и Зеленограде.

