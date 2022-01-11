Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым в истории кинопроката Marvel в РФ

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой "; режиссер – Джон Уоттс; производство – Marvel Studios Inc.

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самой кассовой лентой студии Marvel в истории российского кинопроката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Новая часть супергеройской истории собрала в России более 2,7 миллиарда рублей. Прежний рекорд Marvel в российском прокате установила картина "Мстители: Финал", которая вышла на экраны в 2019 году и собрала 2,6 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что лента "Человек-паук: Нет пути домой" стала самым кассовым голливудским фильмом 2021 года. Картина собрала в прокате 800 миллионов долларов.

Нового "Человека-паука" опережают только китайские фильмы "Битва при Чосинском водохранилище" и "Привет, мам". В прокате они собрали 902 и 882 миллиона долларов соответственно.

