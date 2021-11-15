Кирстен Данст готова вновь сыграть в "Человеке-пауке"

Фото: кадр из фильма "Человек-паук"; режиссер – Сэм Рэйми; производство – Columbia Pictures Corporation

Актриса Кирстен Данст призналась, что готова присоединиться к кинематографической вселенной Marvel и вновь сыграть роль Мэри Джейн Уотсон в "Человеке-пауке", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам актрисы, она никогда бы не отказалась от такого предложения. Она также пошутила, что предстала бы на экране старой Мэри Джейн с детьми.

Кирстен Данст снялась в роли возлюбленной главного героя, которого сыграл Тоби Магуайр, в фильме Сэма Рэйми в 2002 году. Через два года вышел "Человек-паук – 2" (2004) с ее участием, а затем и "Человек-паук – 3" (2007).

Ранее в Сети появились два свежих кадра из фильма "Человек-паук: Нет пути домой", премьера которого запланирована на 16 декабря.

В августе трейлер предстоящего фильма Marvel, опубликованный на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил рекорд по количеству просмотров. За первые сутки ролик набрал 355,5 миллиона просмотров по всему миру.

