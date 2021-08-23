Студия Bazelevs приступила к съемкам восьмой части "Елок"

Фото: кадр из фильма "Елки последние"; режиссер – Тимур Бекмамбетов; производство – Bazelevs Distribution

Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" стартовали в различных регионах страны. В прокат картина выйдет 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии Bazelevs.

"После двухлетнего перерыва "Елки" возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съемки продолжения любимой новогодней комедии россиян. Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах", – говорится в сообщении.

Продолжение культовой новогодней комедии будет состоять из нескольких новелл. Отличительной особенностью новой картины будет тот факт, что все истории в фильме основаны на реальных событиях.

Актерский состав проекта пока не раскрывается.

Режиссером фильма станет Антон Богданов, уже работавший над предыдущими частями франшизы. Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом.

"За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Седьмая часть проекта была заключительной для меня, поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", – отметил Бекмамбетов.

Ранее стриминговый сервис Disney+ назвал точную дату премьеры ремейка культовой семейной комедии "Один дома". Картина выйдет 12 ноября 2021 года и будет доступна исключительно на стриминговой платформе.