Студия Bazelevs приступила к съемкам восьмой части "Елок"

Фото: кадр из фильма "Елки последние"; режиссер – Тимур Бекмамбетов; производство – Bazelevs Distribution
Съемки восьмой части российской новогодней комедии "Елки" стартовали в различных регионах страны. В прокат картина выйдет 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии Bazelevs.
"После двухлетнего перерыва "Елки" возвращаются к зрителям: в регионах стартовали съемки продолжения любимой новогодней комедии россиян. Восьмую часть популярной кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах", – говорится в сообщении.
Продолжение культовой новогодней комедии будет состоять из нескольких новелл. Отличительной особенностью новой картины будет тот факт, что все истории в фильме основаны на реальных событиях.
Актерский состав проекта пока не раскрывается.
Режиссером фильма станет Антон Богданов, уже работавший над предыдущими частями франшизы. Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство проектом.
"За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на "Елки" на Новый год. После выхода "Елок последних" зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Седьмая часть проекта была заключительной для меня, поэтому "Елки" получат продолжение вместе с новой командой", – отметил Бекмамбетов.
Ранее стриминговый сервис Disney+ назвал точную дату премьеры ремейка культовой семейной комедии "Один дома". Картина выйдет 12 ноября 2021 года и будет доступна исключительно на стриминговой платформе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: