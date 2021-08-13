Disney+ назвал дату выхода ремейка культового фильма "Один дома"

Фото: instagram.com/disneyplus

Стриминговый сервис Disney+ назвал точную дату премьеры ремейка культовой семейной комедии "Один дома". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на американское издание Deadline.

Оригинальное название картины – Home sweet home alone. Главную роль в фильме исполнил Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Сюжет ремейка похож на историю предыдущих пяти частей.

Йейтс сыграет озорного мальчика Макса Мерсере, оставшегося дома в одиночестве. Максу предстоит защитить свой дом от грабителей. В ремейке антагонистами станет семейная пара, пытающаяся вернуть бесценную реликвию.

Премьера картины назначена на 12 ноября 2021 года. Отмечается, что фильм будет доступен исключительно на стриминговом сервисе.

Ремейк культовой семейной комедии снят под руководством режиссера Дэна Мазера, известного по фильму "Дедушка легкого поведения".

Ранее сообщалось, что актера Джейкоба Баталона, известного по роли Неда из "Человека-паука", утвердили на главную роль в новом сериале о вампирах. Баталон сыграет молодого человека по имени Реджинальд Баскин, который недавно стал вампиром.

Сериал "Вампир Реджинальд" основан на юмористических фэнтези-романах Джонни Б. Труанта "Жирный вампир". Персонажу Баталона предстоит преодолеть множество препятствий, открыть в себе необычные способности и побороться за сердце любимой.