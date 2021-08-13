Disney+ назвал дату выхода ремейка культового фильма "Один дома"

Фото: instagram.com/disneyplus
Стриминговый сервис Disney+ назвал точную дату премьеры ремейка культовой семейной комедии "Один дома". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на американское издание Deadline.
Оригинальное название картины – Home sweet home alone. Главную роль в фильме исполнил Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо"). Сюжет ремейка похож на историю предыдущих пяти частей.
Йейтс сыграет озорного мальчика Макса Мерсере, оставшегося дома в одиночестве. Максу предстоит защитить свой дом от грабителей. В ремейке антагонистами станет семейная пара, пытающаяся вернуть бесценную реликвию.
Премьера картины назначена на 12 ноября 2021 года. Отмечается, что фильм будет доступен исключительно на стриминговом сервисе.
Ремейк культовой семейной комедии снят под руководством режиссера Дэна Мазера, известного по фильму "Дедушка легкого поведения".
Ранее сообщалось, что актера Джейкоба Баталона, известного по роли Неда из "Человека-паука", утвердили на главную роль в новом сериале о вампирах. Баталон сыграет молодого человека по имени Реджинальд Баскин, который недавно стал вампиром.
Сериал "Вампир Реджинальд" основан на юмористических фэнтези-романах Джонни Б. Труанта "Жирный вампир". Персонажу Баталона предстоит преодолеть множество препятствий, открыть в себе необычные способности и побороться за сердце любимой.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: