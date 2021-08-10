"The City": "Что, если…?"

В августе на стримингах выходит чуть ли не с десяток крутых мультпремьер. Главная новинка месяца – сериал "Что, если…?" от Marvel.

Сериал стартует 10 августа на платформе Disney+. Фанатов ждет закрученный сюжет про альтернативные вселенные, где примерно все пошло не так.

Например, в мультсериале Старка спасает злодей из "Черной пантеры" Киллмонгер, Черную Пантеру похищают инопланетяне, и принц Ваканды Т’Чалла становится частью "Стражей галактики". А сыворотку суперсолдата принимает не Стив Роджерс, а его возлюбленная Пэгги Картер.

Каждый новый эпизод "Что, если…?" – очередной неожиданный поворот.

А еще мультсериал продолжает новую четвертую фазу киновселенной Marvel. То есть связан и с сериалом "Локи", и с будущими фильмами – "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" и "Человек-паук: Нет пути домой". Подробнее – в сюжете проекта The City.