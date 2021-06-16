Дизель намекнул на свое участие в сиквеле "Аватара"

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Вин Дизель может получить роль в сиквеле фантастического фильма "Аватар". На это намекнул сам актер, сообщает портал News.ru.

"Мы с Кэмероном уже общались, но съемки пока не начаты. Я люблю Джеймса Кэмерона, и мне нравится идея создания франшизы "Аватара". Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы будем работать все вместе", – сказал он.

В новой картине франшизы снимутся Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи и Сигурни Уивер, сыгравшие также и в первом фильме "Аватар", вышедшем в 2009 году. Премьера второй части запланирована на декабрь 2022 года.

Ранее стало известно, что американский актер Тимоти Шаламе сыграет главную роль в приквеле фильма "Чарли и шоколадная фабрика" о Вилли Вонке. Картина расскажет о жизни эксцентричного кондитера до того, как открылась знаменитая фабрика.

