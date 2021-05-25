Тимоти Шаламе сыграет в приквеле про Вилли Вонку

Фото: Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP/ТАСС

Американский актер Тимоти Шаламе сыграет главную роль в приквеле фильма "Чарли и шоколадная фабрика" о Вилле Вонке. Об этом сообщает News.ru.

Картина расскажет о жизни Вонки до того, как открылась знаменитая фабрика. Шаламе продемонстрирует навыки танца и пения.

Режиссером фильма выступит Пол Кинг. Сценаристом назначен Саймон Рич ("Чудотворцы", "Мужчина ищет женщину"). Реализацией проекта будет заниматься студия Warner Bros. совместно с фондом Roald Dahl Estate.

Планируется, что премьера картины состоится 17 марта 2023 года.

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