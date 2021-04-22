Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"; режиссеры – Памела Фрайман, Роб Гринберг, Майкл Дж. Ши; производство – 20th Century Fox Television
Сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение. Соответствующая информация появилась на сервисе онлайн-видео Hulu, пишет журнал Variety.
Планируется, что главную роль в сиквеле под названием "Как я встретила вашего папу" сыграет Хилари Дафф. По задумке, главная героиня Софи будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.
О связи проекта с оригинальным сериалом не уточняется.
Сценаристами и продюсерами шоу выступят Элизабет Бергер и Исаак Аптакер, также над проектом будут работать создатели "Как я встретил вашу маму" Крейг Томас и Картер Бейз.
Ранее интернете разместили первые фотографии со съемок сиквела "Соника в кино", где можно увидеть модели не только главного героя, но и Наклза с Тейлзом.
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