Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"; режиссеры – Памела Фрайман, Роб Гринберг, Майкл Дж. Ши; производство – 20th Century Fox Television

Сериал "Как я встретил вашу маму" получит продолжение. Соответствующая информация появилась на сервисе онлайн-видео Hulu, пишет журнал Variety.

Планируется, что главную роль в сиквеле под названием "Как я встретила вашего папу" сыграет Хилари Дафф. По задумке, главная героиня Софи будет рассказывать сыну о знакомстве с его отцом в 2021 году.

О связи проекта с оригинальным сериалом не уточняется.

Сценаристами и продюсерами шоу выступят Элизабет Бергер и Исаак Аптакер, также над проектом будут работать создатели "Как я встретил вашу маму" Крейг Томас и Картер Бейз.

Ранее интернете разместили первые фотографии со съемок сиквела "Соника в кино", где можно увидеть модели не только главного героя, но и Наклза с Тейлзом.

