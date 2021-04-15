В Сети опубликовали трейлер "Форсажа 9"

Видео: YouTube/The Fast Saga

Трейлер девятой части боевика "Форсаж" опубликовали в Сети. Ролик разместили на официальном YouTube-канале франшизы.

По сюжету главный герой в исполнении Вина Дизеля отходит от дел и уделяет время спокойной жизни с семьей. Однако на фоне определенных событий ему приходится вновь противостоять опасным врагам.

Помимо Дизеля, в картине также снялись Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и другие. Одной из особенностей фильма называют сцену полета машин в космосе, которую подтвердил режиссер Джастин Лин.

В российский прокат "Форсаж 9" выйдет 20 мая. При этом ранее премьеру практически на год отложили из-за пандемии коронавируса.

