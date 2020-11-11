Вин Дизель снимется в сиквеле "Бладшота"

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Вин Дизель снимется в сиквеле боевика "Бладшот". Он сыграет морпеха Рэя Гаррисона, которого вернули к жизни, наделив суперспособностями, сообщает "Газета.ру".

Когда состоится премьера фильма, пока неизвестно.

Первый "Бладшот" вышел в марте 2020 года. Комиксы о Бладшоте были опубликованы в издательстве Valiant в 1992 году.

Ранее стало известно, что выход новых фильмов франшизы "Форсаж" прекратится после одиннадцатого фильма серии. На данный момент в разработке находится девятая часть ленты.

Выход "Форсажа 9" запланирован на 2021 год. Изначально премьеру планировали на 21 мая 2020 года, но из-за пандемии сроки проката изменились.