Стало известно, когда завершится франшиза "Форсаж"

Фото: стоп-кадр трейлера к фильму "Форсаж 9", 2020, реж. – Джастин Лин

Выход новых фильмов по франшизе "Форсаж" прекратится после 10-го и 11-го фильмов серии. Об этом сообщает "Газета.ру".

На данный момент в разработке находится 9-я часть франшизы. Ей занимается режиссер Джастин Лин, он же ведет переговоры со студией Universal о двух финальных картинах.

К своим ролям планируют вернуться Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон. Как ожидается, в 11-м фильме завершится история героя Вина Дизеля, Доминика Торрето. В дальнейшем фокус авторов вместится на спин-оффы – как ориентир называется фильм "Хоббс и Шоу" со Стейтемом и Джонсоном.

Выход "Форсажа 9" запланирован на 2021 год. Изначально премьеру ставили на 21 мая 2020 года, был даже опубликован трейлер картины, но из-за пандемии сроки проката изменились.

В августе издание Forbes составило рейтинг наиболее богатых актеров мира. Возглавил его американский артист Дуэйн Скала Джонсон.

