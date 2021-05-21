Небинарная персона заменит Саманту в продолжении "Секса в большом городе"

Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе"; режисер – Алан Тейлор; производство – HBO

В продолжении сериала "Секс в большом городе" любвеобильную Саманту заменили сразу несколько других персонажей, сообщает "Газета.ру".

Одной из них является небинарная персона, которая не относит себя ни к одному из полов. Роль стендап-комика Че Диаз исполнит актриса Сара Рамирес. Кроме чувства юмора, у данного персонажа будут прогрессивные взгляды на жизнь.

Также СМИ сообщали, что из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер в сериал не вернется Ким Кэтролл.

В планах у создателей снять десять получасовых новых эпизодов "Секса в большом городе".

Ранее стало известно, что в продолжении сериала появятся новые героини. Создатели картины хотят, чтобы персонажи представили проект новому поколению.