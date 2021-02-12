Создатели нового "Секса в большом городе" прокомментировали слухи о смерти героини

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Контент-директор HBO Max Кейси Блой поделилась подробностями, связанными с продолжением сериала "Секс в большом городе". Ранее в Сети появились слухи, что персонажа Саманты Джонс в исполнении актрисы Ким Кэттролл не будет из-за смерти, сообщают "Дни.ру".

Подтверждено, что зрители снова увидят героинь Кэрри Брэдшоу, Шарлотту Йорк и Миранду Хоббс. Актриса Ким Кэттролл не захотела возвращаться в проект. Поклонники телешоу гадали, каким образом выведут ее героиню из сериала. Допускалась смерть Джонс, так как она боролась с раком груди в шестом сезоне.

Однако героиню в исполнении Кэттролл не стали лишать жизни по сюжету. В итоге она просто перестанет дружить с Кэрри, Шарлоттой и Мирандой. Блой объяснила, что подобный сюжет близок к действительности, так как отношения рождаются и умирают.

Съемки продолжения "Секса в большом городе" начнутся весной в Нью-Йорке, дата премьеры пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в продолжении "Секса в большом городе" появятся новые героини. Создатели картины хотят, чтобы персонажи представили проект новому поколению.