HBO объявил о съемках сиквела "Секса в большом городе"

Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе" (2008 г), режиссер Майкл Патрик Кинг

Телеканал HBO приступит к съемкам сиквела сериала "Секс в большом городе" весной текущего года. Об этом сообщает "Газета.ру".

Продолжение сериала будет называться And Just Like That ("А затем"). В нем снимутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл, которая исполняла роль Саманты, не примет участие в съемках.

Как уточняется, планируется отснять 10 эпизодов.

"Секс в большом городе" – американский телесериал канала HBO, созданный сценаристом Дарреном Старом. Его эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 серии в составе шести сезонов.

Сериал основан на одноименной книге Кэндес Бушнелл. Действие разворачивается в Нью-Йорке. В сюжете история жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.

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