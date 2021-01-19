В продолжении "Секса в большом городе" появятся новые героини

Фото: стоп-кадр из сериала "Секс в большом городе", 1998–2004, реж. М. П. Кинг, А. Култер, М. Энглер

В новых эпизодах сериала "Секс в большом городе" появятся новые героини – азиатка и афроамериканка, сообщают "Дни.ру".

Уточняется, что данные персонажи заменят в картине героиню Саманты Джонс.

"Саманта не вернется, но мы представляем двух новых персонажей, сильных и дерзких цветных женщин", – сообщил источник, близкий к производству сериала.

Создатели картины хотят, чтобы персонажи представили проект новому поколению, а также отразили все многообразие современного мира.

Ранее стало известно, что исполнительницы главных ролей сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон будут получать по миллиону долларов за съемки в каждом эпизоде продолжения шоу.