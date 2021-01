СМИ раскрыли гонорары звезд продолжения "Секса в большом городе"

Фото: AP/Photo by Charles Sykes/Invision

Исполнительницы главных ролей сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон будут получать по миллиону долларов за съемки в каждом эпизоде продолжения шоу, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

Такую информацию предоставил источник издания. Официального подтверждения слухов о размере гонораров представители актрис не давали.

Отмечается, что съемки проекта стартуют в Нью-Йорке весной 2021 года.

Как сообщалось, продолжение сериала будет называться "And Just Like That...". В нем снимутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, которая исполняла роль Саманты, не примет участие в съемках. Всего планируется отснять 10 эпизодов.

"Секс в большом городе" – американский телесериал канала HBO, созданный сценаристом Дарреном Старом. Его эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 серии в составе шести сезонов.

Сериал основан на одноименной книге Кэндес Бушнелл. Действие разворачивается в Нью-Йорке. В сюжете история жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.