Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 14:23

Политика
Главная / Новости /

Захарова назвала "влажными фантазиями" заявления Британии о "похищении" Путина

В МИД РФ отреагировали на заявления Британии о "похищении" Путина

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявления главы Минобороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина являются "влажными фантазиями". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, как отметила газета Telegraph, во время визита в Киев Хили указал на желание похитить российского лидера, если бы была такая возможность.

"Влажные фантазии британских извращенцев", – цитирует Захарову ТВЦ.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В судебном органе расценили, что они могут быть причастны к якобы незаконной депортации и перемещении детей с Украины в Россию.

В Кремле оценили выданные ордера как абсурдные, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о войне. Он отметил, что ордер на арест российского лидера в целом противоречит Римскому статуту.

Читайте также


политика

Главное

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика