Захарова назвала "влажными фантазиями" заявления Британии о "похищении" Путина

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявления главы Минобороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина являются "влажными фантазиями". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, как отметила газета Telegraph, во время визита в Киев Хили указал на желание похитить российского лидера, если бы была такая возможность.

"Влажные фантазии британских извращенцев", – цитирует Захарову ТВЦ.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В судебном органе расценили, что они могут быть причастны к якобы незаконной депортации и перемещении детей с Украины в Россию.

В Кремле оценили выданные ордера как абсурдные, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о войне. Он отметил, что ордер на арест российского лидера в целом противоречит Римскому статуту.

