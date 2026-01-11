Форма поиска по сайту

11 января, 13:35

Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Карелии

Фото: телеграм-канал "Госкомитет Карелии по безопасности"

Два легковых автомобиля столкнулись в Карелии. В результате пострадали девять человек, в том числе пять детей, сообщила пресс-служба регионального Госкомитета по безопасности.

По данным ведомства, авария произошла в 22:26 по московскому времени 10 января на 261-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола".

"Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле", – говорится в сообщении.

При этом движение транспортных средств на участке аварии ведется в реверсивном порядке.

Ранее семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, трагедия произошла на 763-м километре трассы Р-22 "Каспий". Там столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовик DAF с полуприцепом.

До этого автомобиль провалился под лед на озере Щучье в Курганской области. Водитель выехал на покрытое льдом озеро в состоянии алкогольного опьянения. В результате покров не выдержал веса. Водитель погиб, а троим пассажирам удалось самостоятельно выбраться на поверхность.

Устроившему ДТП на Кутузовском проспекте водителю придется заплатить за сбитый каштан

происшествияДТПрегионы

