03 марта, 13:35

Общество

Рособрнадзор проведет апробацию устного экзамена по истории для 9-х классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор планирует провести апробацию устного экзамена по истории в 9-х классах перед его введением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Планируется проведение апробации экзаменационных моделей в субъектах Российской Федерации и широкого профессионального обсуждения", – подчеркнуло ведомство.

Участие в апробации примут более 1,5 миллиона человек.

Устный экзамен по истории будет проводиться для учеников 9-х классов перед основным государственным экзаменом. Нововведение вступит в силу с 2027/2028 учебного года. Планируется, что устная аттестация станет форматом допуска к ГИА и будет назначаться на январь – апрель.

Вместе с тем история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснял, что выпускник 9-го класса должен знать о том, что его ждет на экзамене через 2 года. В связи с этим 2026 год было решено сделать переходным.

Профильный ЕГЭ введут в педвузах России

