The Sun: Криштиану Роналду вместе с семьей бежал из Саудовской Аравии на личном самолете

Фото: ТАСС/AP/Scott Heppell

Полузащитник футбольного клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе со своей семьей экстренно покинул Саудовскую Аравию на личном самолете, пишет The Sun.

Роналду проживает в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. Известно, что недавно этот город подвергся ударам дронов на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

В июне 2025 года Роналду продлил контракт с "Аль-Наср". Его новое соглашение будет действовать до 2027 года. В Испании футболист выступал за "Реал Мадрид" с 2009 по 2018 год.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".