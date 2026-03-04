"Коммерсант": изъяты активы экс-главы столичного Депкульта Кибовского

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В доход государства обращено имущество бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, экс-председателя Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова и связанных с ними лиц. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По информации Генпрокуратуры, без необходимого законного дохода Кибовский вместе с предпринимателем Андреем Нероденковым построил загородные дома в элитном коттеджном поселке в Подмосковье, купил квартиры, апартаменты и другие объекты недвижимости, а также автомобили, мотоциклы и ценные бумаги.

Суммарная стоимость имущества, оформленного на членов их семей и доверенных лиц, составила почти 1,5 миллиарда рублей. Более того, при участии Кибовского с целью извлечения имущественной выгоды в размере 1,2 миллиарда рублей от продажи организации, владеющей объектом культурного наследия в центре Москвы, была увеличена стоимость ее активов, указало СМИ.

Журналисты рассказали, что до знакомства с экс-главой Депкульта семья Нероденкова имела и другие высоколиквидные активы в столичном регионе, полученные от отца его супруги Анатолия Круглова, являвшегося в 1991–1998 годах председателем ГТК и сформировавшего в период службы в условиях конфликта интересов капитал своей семьи.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Принятое Мосгорсудом решение осталось без изменения и обращено к исполнению.

Более того, Кибовский и Нероденков являются фигурантами уголовного дела о совершении коррупционных преступлений.

Кибовского задержали в июле 2024 года за 8 эпизодов получения взяток и 1 эпизод покушения на мошенничество. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 100 миллионов рублей. При этом он действовал с соучастниками в составе организованной группы.