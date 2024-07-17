СК задержал экс-руководителя департамента культуры Кибовского за получение взяток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следственный комитет задержал экс-руководителя департамента культуры Александра Кибовского за восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сейчас следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. За первое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, за второе – до 10 лет.

Следствие установило, что общая сумма взяток Кибовского составила более 100 миллионов рублей. При этом действовал он с соучастниками в составе организованной группы. За полученные взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов.

Ходатайство о его аресте поступило в Замоскворецкий суд Москвы 17 июля. Кибовский занимал пост министра правительства Москвы с 2010 года, он руководил департаментом культурного наследия, а с 2015 года – департаментом культуры. В 2023 году его освободили с должности.

Ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замначальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбек Мурзаев. Против него возбудили уголовное дело. Кроме того, еще несколько эпизодов, связанных с ним, находятся на стадии следствия. Позже Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 25 августа.