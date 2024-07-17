Суд в Москве арестовал замначальника Махачкалинского линейного управления МВД за взятку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 25 августа заместителя начальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбека Мурзаева по делу о получении взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Утром СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщали о задержании Мурзаева по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей.

Журналисты отмечали, что против Мурзаева возбудили уголовное дело. Кроме того, еще несколько эпизодов, связанных с ним, находятся на стадии следствия. Источник также предположил, что в ходе расследования могут быть обнародованы и другие суммы.

Ранее по аналогичному делу был отправлен в СИЗО глава компании "Спецшвейснаб" Игорь Шальнов. Обвиняемый перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и отдельно еще 30 тысяч рублей, которые якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив обмундирования для Росгвардии.