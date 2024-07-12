"Коммерсант": тыловик Росгвардии Драгомирецкий подал ходатайство на участие в СВО

Фото: rosguard.gov.ru

Осужденный на девять лет по делу о взяточничестве бывший замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий подал ходатайство на участие в специальной военной операции. Он надеется искупить свою вину участием в боевых действиях. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам строгого режима с лишением звания генерал-майора. В марте 2023 года ему вменяли получение взяток в размере 28 миллионов рублей. Сейчас Драгомирецкого признали виновным в получении взятки в размере 19 миллионов рублей от компании, с которой были заключены контракты на проведение строительных работ для ведомства.

Суд признал Драгомирецкого организатором преступной группы, в которую вошли его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев, командир войсковой части 6 898 полковник Мамука Кочиев и знакомый последнего пенсионер Арон Авнилов. В 2022 году на электронной площадке разместили несколько государственных заказов на стройку в части. Победителем стало ООО "ДМН-Групп", с которым заключили договоры стоимостью 280 миллионов рублей. Полковник Кочиев сказал исполнительному директору фирмы, что компания должна выплачивать "откаты" военным в размере от 8 до 10% от суммы каждого соглашения.

Так, женщина передала военнослужащим через пенсионера Авнилова 9 миллионов рублей. Согласно материалам дела, Кочиев отдал Драгомирецкому 2,5 миллиона рублей, Гаджиеву – 1,5 миллиона рублей, посреднику Авнилову – 1 миллион рублей, а остальное оставил себе.

Позднее пенсионер согласился участвовать в оперативном эксперименте ФСБ после того, как фирма обратилась в федеральную службу. Авнилов потребовал очередной "откат" в размере 10 миллионов рублей. Исполнительный директор компании передала ему деньги для военных в март 2023 года. Только 100 тысяч из 10 миллионов рублей были настоящими, а остальные – "куклой".

В ходе следствия Кочиев дал показания на Драгомирецкого, которого арестовали. В октябре 2023 года суд приговорил Кочиева к шести годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. В свою очередь, Драгомирецкий и Авнилов признали вину частично, а Гаджиев – отрицал. Бывший замкомандующего заверил, что не получал "откатов" от представителей компании и не знал, что Кочиев требовал от подрядчиков деньги, "прикрываясь его именем". Драгомирецкий подтвердил, что получил от подчиненного 2,25 миллиона рублей в подарок на Новый год за "покровительство" и продвижение по службе.

Позднее Драгомирецкий написал явку с повинной и выдал деньги. Однако суд ему не поверил так же, как и другим подсудимым. Находившегося под домашним арестом Авнилова суд арестовал на три года, Гаджиева – на девять лет, а Драгомирецкома – на девять лет и шесть месяцев. Всех фигурантов оштрафовали на 19 миллионов рублей.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор. Так, адвокат Драгомирецкого Олег Цуканов назвал ошибочным вынесенный приговор и неподтвержденной положенную в его основу версию следствия. Он утверждает, что обвинители не доказали наличие организованной группы, в которой его подзащитному отведена руководящая роль. Кроме того, Цуканов уверен, что следствие и суд неверно обвинили фигурантов во взятке на сумму 19 миллионов рублей.

Цуканов уточнил, что следствие не нашло у Драгомирецкого дорогостоящего имущества. Адвокат дополнил, что его подзащитный более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерал-майора. Гаджиев также является боевым офицером, подчеркнул Цуканов. Оба фигуранта подали на имя следователя ходатайства об участии в СВО еще до вынесения судом приговора, заключил адвокат.

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