Суд арестовал замкомандующего Центральным округом Росгвардии по делу о взяточничестве

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Военный суд арестовал замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о получении взяток в размере 28 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая", – заявил судья.

Ранее в отношении Драгомирецкого военно-следственные органы возбудили уголовное дело. По словам депутата Государственной думы Александра Хинштейна, Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Он также отметил, что генерал-майор признал вину и написал явку с повинной.

Позже следователь в ходе заседания Реутовского гарнизонного военного суда заявил, что Драгомирецкий признает вину не в полном объеме. Замкомандующего Центральным округом Росгвардии обвинили в двух эпизодах получения взятки на общую сумму 28 миллионов рублей.



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