В отношении замкомандующего Центральным округом Росгвардии возбудили дело

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Военно-следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, Драгомирецкий подозревается в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий.

"Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением", – сообщил парламентарий.

Хинштейн добавил, что генерал-майор признал вину и написал явку с повинной.

Уточняется, что Драгомирецкий мог получить 19 миллионов рублей.

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