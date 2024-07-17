РИА Новости: замначальника Махачкалинского ЛУ МВД на транспорте задержали за взятку

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Заместителя начальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбека Мурзаева задержали по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

В данный момент правоохранители возбудили уголовное дело, уточнил собеседник агентства. Он добавил, что еще несколько эпизодов, связанных с Мурзаевым, находятся на стадии следствия. Собеседник издания также предположил, что в ходе расследования могут быть обнародованы и другие суммы.

Кроме того, другой источник в этой же сфере подтвердил эти данные.

Ранее по аналогичному делу был отправлен в СИЗО глава компании "Спецшвейснаб" Игорь Шальнов. Обвиняемый перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и отдельно еще 30 тысяч рублей, которые якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив обмундирования для Росгвардии.

До этого за получение взятки в особо крупном размере был арестован бывший замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов. Занимая должность вице-губернатора ЯНАО, он получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство организации и связанных с ним компаний при заключении и исполнении госконтрактов в ЯНАО.