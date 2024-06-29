Экс-полицейского арестовали в Новосибирске за взятки на 4 млн рублей

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Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого во взятках экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области, сообщает прокуратура региона.

Таким образом, суд с учетом мнения гособвинителя удовлетворил ходатайство следователя. Экс-полицейский заключен под стражу на один месяц 29 суток, до 28 августа 2024 года.

По данным следствия, с 2016 по 2019 год сотрудник полиции систематически получал от жителя Новосибирска деньги в качестве взятки на общую сумму более четырех миллионов рублей. Взятки предназначались за общее покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении рекордной взятки, сумма которой составила 5 миллиардов рублей. По данным СМИ, на Сатюкова и его близких зарегистрированы крупные объекты недвижимости, в частности в высочайшем сооружении на Земле – башне "Бурдж-Халифа" в Дубае.

