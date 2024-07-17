СК потребовал арестовать экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского

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Следственный комитет РФ требует арестовать бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, передает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Его подозревают сразу по двум статьям – получение взятки и мошенничество в особо крупном размере.

За первое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, за второе – до 10 лет.

Позже стало известно, что Кибовского арестовали до 16 сентября.

Кибовский занимал пост министра правительства Москвы с 2010 года, он руководил департаментом культурного наследия, а с 2015 года – департаментом культуры. В 2023 году его освободили с должности.

Ранее был задержан замначальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбек Мурзаев по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей. Против Мурзаева возбудили уголовное дело. Кроме того, еще несколько эпизодов, связанных с ним, находятся на стадии следствия. Позже Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 25 августа.