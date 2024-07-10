ТАСС: фигурант дела Кузнецова передал ему взятку в виде земельного участка и дома

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бизнесмен из Краснодара Лева Мартиросян дал взятку начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на сумму в размере свыше 30,5 миллиона рублей. Об этом сообщил представитель следствия в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

При этом, как уточнил представитель следствия во время рассмотрения ходатайства о продлении предпринимателю меры пресечения в виде заключения под стражей до 12 октября, обвиняемый проходит в деле в качестве взяткодателя.

14 мая сотрудники полиции арестовали Кузнецова и изъяли у него свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной уголовного дела в отношении главного кадровика Минобороны стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном.

29 мая Басманный суд Москвы отправил Мартиросяна под стражу до 12 июля 2024 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере", по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мужчина, по данным СМИ, не признал свою вину.

