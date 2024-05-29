ТАСС: фигурант дела главного кадровика МО РФ Мартиросян не признал вину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Предполагаемый взяткодатель по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова Лева Мартиросян не признал свою вину. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что Мартиросян не признал вину с момента первых следственных действий. Этой же позиции он придерживается до сих пор, добавил он.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Мартиросяна под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере", по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В середине мая суд арестовал Кузнецова. В ходе обысков правоохранители изъяли у него свыше 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии следствия, в 2021–2023 годах он, занимая пост начальника Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Спустя время в прессе появилась информация, что причиной для возбуждения уголовного дела против Кузнецова стала взятка, которую тот получит при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии Шметенко и индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.