Песков не считает кампанией коррупционные дела против функционеров Минобороны

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Борьба с коррупцией проводится во всех ведомствах, поэтому ни о какой кампанейщине речи не идет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отреагировав на новые задержания функционеров в министерстве обороны РФ.

"Борьба с коррупцией – это последовательная работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов", – объяснил он.

Также официальный представитель Кремля уточнил, что пока не может раскрыть детали задержаний, так как не имеет на это полномочий.

Ранее стало известно, что начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

До этого 23 апреля появилась информация о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается во взяточничестве. Свою вину он не признал.

Вместе с ним заключили под стражу еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина. Спустя время суд отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста. Его адвокат рассказал, что сумма взятки по делу Иванова составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.

14 мая правоохранители арестовали начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

