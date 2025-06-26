"Аль-Наср" продлил контракт с Криштиану Роналду

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Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщил клуб на своей странице в соцсети X.

Новый контракт действует до 2027 года. Роналду играет за "Аль-Наср" с 2023 года.

Ранее Роналду занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года по версии журнала Forbes. За последний год его доходы составили 275 миллионов долларов.

Основную часть суммы – 225 миллионов – футболист получил по контракту с саудовским клубом. Оставшиеся 50 миллионов принесли спонсорские сделки.

Между тем Криштиану Роналду – младший дебютировал в составе юношеской сборной Португалии в матче против Японии. Он вышел на замену на 54-й минуте матча во время международного турнира в Хорватии.

Команда Роналду обошла соперников, забив четыре мяча при одном пропущенном. При этом 14-летний футболист не отметился ни голами, ни голевыми передачами.

