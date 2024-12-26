Девушка Криштиану Роналду подарила футболисту Rolls-Royce на Рождество

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/cristiano

Девушка нападающего футбольного клуба "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, что на Рождество подарила футболисту автомобиль Rolls-Royce Dawn. Фото подарка она опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Роналду живет вместе с Родригес и детьми в Саудовской Аравии, в которой с 2023 года играет за местный клуб. Хотя в этой стране действует запрет на совместное проживание пары, не состоящей в браке, для футболиста сделали исключение и разрешили ему жить вместе с матерью его детей.

У известного футболиста есть две дочери от модели. Алане Мартине 6 лет, а Белле Эсмеральде исполнился год. Кроме того, у спортсмена есть сын Криштиану-младший, который родился в 2010 году. В 2017 году суррогатная мать родила футболисту близнецов – Еву и Матео.

Между тем Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии журнала Forbes.

Согласно данным издания, в 2024 году Роналду заработает 285 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге находится нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси, доход которого составит 135 миллионов долларов. Третье место занимает Неймар из "Аль-Хиляля" (Саудовская Аравия) с доходом в 110 миллионов долларов.