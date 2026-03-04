Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 09:20

Наука

Магнитная буря уровня G1 прошла на Земле минувшей ночью

Фото: depositphotos/KrisCole

Слабая магнитная буря прошла на Земле в ночь на среду, 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Ее зафиксировали в промежутке между 00:00 и 03:00 по московскому времени. Степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G1 – "слабо", а G5 – "экстремально сильно".

Ранее в ИКИ РАН заявили, что активность Солнца, показавшая взрывной рост в конце января и начале февраля 2026 года, пошла на спад, достигнув нулевой отметки.

По словам ученых, в начале года звезда побила сразу два рекорда текущего столетия: по силе радиационного шторма и по числу мощных вспышек в одной активной области. Однако в настоящее время, исчерпав запасы энергии, Солнце выглядит "полностью опустошенным".

Повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС

Читайте также


наука

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика