17 февраля, 11:16

Наука

Мощная магнитная буря произошла на Солнце перед затмением

Фото: 123RF.com/olegganko

Магнитная буря класса G2 произошла на Солнце в ночь на 17 февраля перед затмением. Она стала самой мощной за месяц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Активность светила ученые назвали необычной. По их словам, на Солнце выявляются короткие одиночные вспышки без видимых причин, после которых происходит затишье. До этого фиксировались полярные сияния длительностью около 40 минут, а затем – магнитная буря продолжительностью менее 1 часа.

Специалисты подчеркнули, что звезда ведет себя "странно", и сравнили ситуацию с "распродажей последних остатков".

Солнечное затмение ожидается днем 17 февраля. Первое касание полутени Земли прогнозируется на 12:58 по московскому времени. Кольцевая фаза продлится с 14:44 до 15:37, а пик установится в 15:13. Тем не менее на территории России затмение не будет видно.

Ранее на Солнце заметили корональную дыру в виде дракона. По словам ученых, при определенном воображении можно было увидеть и выдыхаемое пламя. Из-за влияния корональной дыры в северных и северо-западных регионах России наблюдались яркие полярные сияния.

Первое солнечное затмение в этом году случится 17 февраля

