ВЦИОМ: 78% россиян назвали неуплату алиментов серьезной проблемой для страны

78% россиян считают неуплату алиментов на содержание детей серьезной проблемой для страны. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ.

При этом 38% из них назвали данную проблему "очень серьезной". Остальные 40% оценили ситуацию как "скорее серьезную".

Вместе с тем 70% респондентов уверены, что алименты необходимо платить всегда. При этом, согласно статистике, многие граждане уклоняются от уплаты. С этим сталкивались 55% россиян, получающих алименты. 38% плательщиков признались, что не выплачивали средства "по некоторым причинам".

По данным аналитиков, граждане страны хотели бы, чтобы государство помогло решить эту проблему. Потребность в поддержке растет после получения негативного опыта в этом вопросе.

В частности, 73% опрошенных одобрили создание единого реестра должников по алиментам. Однако пока только 43% респондентов верят, что это действительно поможет в решении проблемы.

Исследование проводилось 24 января 2026 года. В нем участвовали 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет.

Реестр злостных неплательщиков алиментов запустили на портале "Госуслуги" в январе 2025 года. В эту категорию попадают граждане, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или же находятся в розыске приставами. Проверить человека можно при поиске в реестре по ФИО и дате рождения.